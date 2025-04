A Semana Pe. Paolino, aqui em oetadoacre, é um modo simples de homenagear um homem que dedicou sua vida à causa social em Sena Madureira.

Hoje, reproduzimos aqui um vídeo do canal do meu amigo Alexandre Nunes e a entrevista feita por Elisângela Pontes com Paolino…

Assista…

J R Braña B.

