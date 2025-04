O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu nesta terça-feira (8) com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em Brasília.

A reunião, marcada por Alckmin durante um evento da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), teve como foco questões estratégicas para Rio Branco e a Amazônia.

No encontro, Bocalom destacou preocupações ambientais e defendeu avanços na segurança pública.

Sobre o meio ambiente, ele afirmou ter trocado informações e alinhado pontos de vista com Alckmin.

Já na área da segurança, o prefeito criticou a sensação de impunidade e defendeu mais respaldo às forças policiais.

-Um policial prende alguém dez vezes, e essa pessoa volta para a rua. Que moral ele tem para continuar prendendo? – questionou Bocalom.

Após a reunião, ele concedeu entrevista à Rede Amazônica, que será exibida nos próximos dias.

(oea com PMRB)