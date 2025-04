Diz Mazinho Serafim na sua conta do Insta:

— Reunido com meus amigos de Sena, conversamos sobre o futuro político da nossa cidade e do nosso estado. Foi um momento de troca de ideias, cheio de reflexões e uma conversa realmente produtiva.

(…)

Grifo meu: E só faz três meses e nove dias que o poder municipal mudou em Sena…. Houve gente do grupo do ex-prefeito que não aprovou essa divulgação da reunião…’Nem deveria publicar essa foto neste momento’, me disse a pessoa.

J R Braña B.

