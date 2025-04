A Prefeitura de Rio Branco encerrou as inscrições para a 1ª Corrida pela Saúde, que acontecerá neste sábado, 12 de abril, na Universidade Federal do Acre.

O evento incentiva a prática esportiva e celebra o Dia da Atividade Física e o Dia Mundial da Saúde.

Os kits dos participantes serão retirados nesta sexta-feira, 11 de abril, no Casarão, na Avenida Brasil – Centro, das 8h às 15h. É necessário apresentar comprovante de inscrição ou documento com foto.

O Secretário de Saúde, Rennan Biths, celebrou a adesão da população e destacou a importância da atividade física na prevenção de doenças. O prefeito Tião Bocalom reforçou o compromisso da gestão com a saúde e o incentivo ao esporte.

A corrida terá percurso de 5 km, saindo do Centro de Convenções da Ufac, com seis pontos de hidratação ao longo do trajeto. Toda a estrutura necessária será disponibilizada para segurança e apoio dos corredores.

O prefeito Tião Bocalom(foto de chapéu) também destacou o compromisso da gestão com a saúde da população,

— Essa corrida mostra o quanto a nossa gestão se preocupa com as pessoas. Estamos cuidando da saúde e incentivando o esporte. Parabéns a toda equipe da Saúde pelo esforço e dedicação. Vamos seguir trabalhando para cuidar cada vez mais da nossa gente.

(oea com info da PMRB)