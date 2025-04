GdA – O governador Gladson Camelí, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, reuniu nesta segunda-feira, 14, em Rio Branco, todo o secretariado estadual e presidentes de autarquias para alinhar metas e reforçar o compromisso com o “ano do executar”. A reunião estratégica, realizada no auditório da Biblioteca Pública Estadual, marcou o início de uma nova fase da gestão, com foco total em entregas concretas e no desenvolvimento social e econômico do Acre de forma sustentável.

“Estamos no ano de executar. É hora de acelerar obras, transformar ideias em realizações e mostrar resultados para a população. O comando da gestão permanece sob a minha responsabilidade até o último dia do meu governo, e cada secretário precisa estar comprometido com esse propósito”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Grifo meu: eleição para o senado à vista…..Governo GladsonC deixará feridas abertas…Na Educação não sairá bem…prejudicou a vida salarial dos professores com o fim da progressão/diferença dos 10%.



J R Braña B.