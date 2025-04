Ministra Gleisi Hoffmann – no programa e Miriam Leitão

— Sou contra o projeto de anistia. Exerci o benefício da dúvida e fui conversar com os deputados. Muitos me disseram que não conheciam e acharam que era um texto de redução de penas que atingiria pessoas do 8 de janeiro, como um pipoqueiro, a moça do batom. Mas quem faz redução da pena não é o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário, se ele entender que pode fazer. O projeto anistia todos os fatos correlatos, sejam políticos ou eleitorais. Então pega Bolsonaro e os comandantes. Mexe no Código Penal, acaba com o crime de massa, multitudinários, com o crime contra as instituições. Limpa a área para quem quiser dar um golpe. Dá um salvo-conduto para golpear, para um golpe continuado.

(…)

Grifo meu: aqui no Acre, alguns surpresos com a assinatura ao PL da anistia do suplente deputado Adriano que assumiu no lugar do ex-deputado federal Gehlen. Surpresa zero para este blogueiro aqui de fim de mundo.

Grifo meu 2: na bancada federal do Acre só três se salvaram e não assinaram essa excrescência de anistia a criminosos da Constituição: Socorro Neri, Totonha Lúcia e Meire Serafim.

J R Braña B.