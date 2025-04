Grifo meu: nem os agraciados com cargos no governo Lula no Acre fazem a divulgação...Lula, tu tá fu%#dido no Acre com esses teus aliados políticos e com a tua imprensa escolhida a dedo para receber muita grana dos anúncios dos ministérios do Gov Federal.

J R Branã B.

GdA(depois que a Secom do Governo Lula enviou essas informações) – O governo do Acre já executou já executou 66,6% dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) previstos para o Acre até 2026, segundo matéria publicada(segundo o gov federal😂😂 – J R Braña B.) na última terça-feira, 15, pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo Federal, com informações da Casa Civil da Presidência da República.

Dos R$ 3,5 bilhões estimados, R$ 2,35 bilhões foram aplicados em obras e projetos em andamento no estado. Além disso, outros R$ 620 milhões estão programados para o período pós-2026, totalizando R$ 4,1 bilhões em ações voltadas para o desenvolvimento regional.

(…)

Grifo meu 2: Lula, põe um representante de verdade teu aqui no Acre…!!!!

