O Acre não aparece com nenhuma cidade entre as mais arborizadas….Rio Branco poderia constar, mas não consta porque também precisa ser arborizada.

(…)

EBC – Relação das 15 concentrações urbanas (localidades que reúnem mais de 100 mil habitantes) com maiores proporções de moradores em áreas arborizadas:

Birigui (SP): 98,4% Sertãozinho (SP): 97,5% São José do Rio Preto (SP): 97,3% Maringá (PR): 97,2% Dourados (MS): 97,1% Londrina (PR): 96,8% Umuarama (PR): 96,6% Araçatuba (SP): 96,1% Ourinhos (SP): 95,9% Jaú (SP): 95,6% Araraquara (SP): 95,1% Marília (SP): 94,9% Toledo (PR): 94,6% Sinop (MT): 94,0% Rondonópolis (MT): 93,8%

(…)

Grifo meu: a prefeitura de Sena poderia – no projeto de quatro anos do prefeito Gehlen que ainda deve ser apresentado – pôr em suas preocupações a arborização das ruas da cidade….Na Avelino Chaves, por exemplo, não há uma única árvore nos seus quase 2 km (1,94km é a extensão exata da principal avenida do município).

Grifo meu 2: árvores ao longo das ruas de uma cidade melhora a qualidade de vida….reduz o calor e fica mais bonito o ambiente.



J R Braña B.

◼Você, de Sena, entra no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui

✔Relacionados

◼Nota de esclarecimento da ex-presidente da Câmara de Vereadores de Sena