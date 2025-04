Em março, o preço da construção civil no Acre disparou. O metro quadrado subiu 4,11% em um mês e atingiu R$ 2.069,71, o maior valor do país. A média nacional está em R$ 1.810,25.

Em março de 2025, o Acre apresentou a maior variação no custo da construção civil entre todos os estados brasileiros, com um aumento de 4,11%, segundo dados do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgados pelo IBGE. Com isso, o estado passou a ocupar a primeira posição no ranking nacional, com o metro quadrado custando, em média, R$ 2.069,71. ​

Por que está tão caro construir no Acre?

Alta demanda por moradias

Preço elevado de cimento, aço e madeira

Mão de obra mais cara

Logística difícil para transporte de materiais

Valorização de terrenos

Impostos estaduais pesando no orçamento

(…)

