Com oficinas como produção de sabão líquido, visualização de células ao microscópio e testes de germinação de sementes, o projeto Laboratório Itinerante do campus Tarauacá do Ifac já alcançou mais de 160 alunos do ensino fundamental em quatro escolas públicas estaduais. Coordenado por servidores e com apoio da prefeitura, o projeto leva parte da estrutura laboratorial da instituição às escolas e também recebe estudantes no campus. A ação tem despertado o interesse pela ciência e contribuído para o ingresso de novos alunos no ensino técnico. Em 2025, o projeto deve ser ampliado para mais escolas da região.

