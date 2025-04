O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Vara Criminal de Sena Madureira, abriu edital para selecionar representantes da sociedade civil para compor o Conselho da Comunidade. O colegiado atua no acompanhamento da execução penal e na promoção da reinserção de pessoas privadas de liberdade.

As inscrições estão abertas de 22 de abril a 19 de maio, das 8h às 13h, na Secretaria da Vara Criminal, localizada no Fórum Desembargador Vieira Ferreira, no Centro do município.

Podem se candidatar maiores de 18 anos, sem antecedentes criminais, com atuação comprovada em segmentos como saúde, educação, movimentos sociais, ONGs, instituições religiosas e outras áreas da sociedade civil.

Os selecionados atuarão conforme a Lei de Execução Penal, realizando visitas aos estabelecimentos prisionais e colaborando na assistência e reintegração de apenados.

No ato da inscrição, é necessário apresentar ficha preenchida, documentos pessoais, certidão negativa de antecedentes criminais, carta, comprovação do segmento e breve currículo.

