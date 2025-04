Agência Brasil – Começou, neste mês, a campanha nacional de vacinação contra a gripe nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. A meta é imunizar pelo menos 90% dos grupos mais vulneráveis: idosos, crianças pequenas, gestantes e puérperas.

O Ministério da Saúde reforça o chamado para que essas pessoas procurem as unidades de saúde quanto antes, já que o vírus da gripe se espalha com mais intensidade nos meses frios. No segundo semestre, será a vez da Região Norte receber o imunizante, cobrindo o chamado “inverno amazônico”.

Mas o maior obstáculo, segundo especialistas, está nas redes sociais: “Informação falsa, às vezes, é mais letal que a doença”, alerta a médica Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. A vacina pode reduzir em até 70% os casos graves e mortes pela gripe.

(…)

Som do Brasil… ‘NAISE’ Nina Oliveira🎶