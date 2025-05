Lançada no Hub oestadoacre no whatssap, a campanha pela reconstrução do prédio do antigo Instituto Santa Juliana começa a ganhar força.

O ex-prefeito Nilson Areal, católico, escreveu no hub:

— É vergonhoso o que vemos hoje do Instituto Santa Juliana, uma instituição de Ensino que ajudou e muito na formação de quase todos os habitantes da terrinha!. E mais, formação de excelência! Apenas comparado ao Divina Providência de Xapuri e do Santa Terezinha de Cruzeiro do Sul. O que precisamos é que parlamentares e governo levantem e possam assumir a Bandeira do ISJ pra valer.

Em tempo: ainda hoje um post com o posicionamento do senador Petecão sobre a reconstrução do Santa Juliana.

