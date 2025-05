Durante visita técnica a São Paulo, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve no tradicional Mercado Municipal da capital paulista.

A visita ocorre em meio às obras de reforma e ampliação do Mercado Elias Mansour, na capital acreana.

— Estamos refazendo o Elias Mansour e é importante mostrar aos nossos amigos como é o mercado de São Paulo – afirmou o prefeito, destacando a organização do espaço e a área superior dedicada exclusivamente à alimentação.

Bocalom disse que deseja algo semelhante para Rio Branco:

— Tudo muito bem organizado e bonito. É isso que queremos no Elias Mansour.

A obra, com investimento superior a R$ 28 milhões, prevê dois pavimentos, estacionamento e área gourmet. A modernização faz parte do plano de revitalização do centro da cidade, com recursos próprios e parcerias.

A visita integra uma agenda técnica voltada à observação de equipamentos públicos de grande porte, com foco em soluções urbanas para Rio Branco.

(…)

Grifo meu: na minha opinião, o de BH é melhor, mais organizado e dinâmico que o de São Paulo…

Grifo meu 2: mais adiante o mercado do Bosque precisa ser refeito também…última reforma(do ex-prefeito Marcus Alexandre) ficou péssima…cobertura muito baixa e um calor insuportável.

Grifo meu 2: defendo para Sena Madureira a reconstrução do antigo mercado municipal…junto com a revitalização da rua Pe. Egídio…prefeito Gehen poderia pôr na agenda…alguém avise a ele…



J R Braña B.