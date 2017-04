A primeira-dama do município de Sena Madureira participou ativamente da agenda do prefeito Mazinho Serafim com senador JV e o deputado federal César Messias no final de semana.

Meyre Serafim distribuiu simpatia a torto e à direita.

Quem tinha dúvidas sobre sua candidatura à Aleac em 2018 não tem mais.

J R Braña B.