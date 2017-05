Desgoverno Temer deixa Juruá cinco horas sem energia

Faltou energia por cinco horas nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Acre, além de Guajará, no Amazonas.

O senador Jorge Viana protestou:

–O pior é a falta de esclarecimentos por falta da Eletrobrás. Segundo os moradores, técnicos da empresa distribuidora dizem que o problema foi causado por um curto circuito na usina de geração. Mas, o que muitos moradores falam é de falta de diesel para funcionamento das termoelétricas por causa da situação precária da BR-364, por onde chega o combustível. As informações inclusive são de que um novo blecaute pode acontecer a qualquer momento.

–Como senador, vou acionar na segunda-feira o Ministério das Minas e Energia, além da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para que os dois órgãos esclareçam oficialmente o ocorrido e tomem providências. É lamentável que ainda tenhamos que viver com esse tipo de situação. É uma falta de respeito com a população!

Em tempo: o desgoverno Temer é apoiado pelos senadores GladsonC, Petecão, e os deputados federais Flaviano, Jéssica, Rocha e Alan Rick.

Em tempo 2: é o mesmo desgoverno que deixou acabar a BR-364, no trecho capital-Sena-Juruá.