GladsonC: emenda de 1,5 mi para usina de asfalto para Sena (não é a primeira)

Sena terá primeira usina de asfalto através de emenda de Gladson Cameli

(não é a primeira usina…no governo Jorge Viana três usinas foram instaladas no interior: em Sena, Juruá e Alto Acre. A de Sena o tempo e o desleixo encarregaram-se de acabar com ela – J R Braña B)

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PMDB) agradeceu esta semana a notícia de empenho pelo Ministério da Integração Nacional, através de emenda parlamentar do senador Gladson Cameli (PP-AC) junto a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), da primeira usina de asfalto para o município.

O equipamento, que reforçará os trabalhos de infraestrutura em vários locais do município tem o investimento de R$ 1.569,769,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais), e de acordo com o senador Gladson Cameli trata-se do resultado de um trabalho realizado através da unidade e compromisso entre o seu gabinete e o governo federal, via SUDAM e do Ministério da Integração.

O prefeito Mazinho Serafim viajará para Brasília no dia 26 de junho para assinatura do convênio que permitirá a licitação dos equipamentos. Segundo ele, a previsão é que a usina de asfalto seja entregue no município até o dia 20 de setembro.

(…)

Em tempo: antes o prefeito de Sena havia divulgado que a usina seria de emenda do deputado Flabiano…o que houve? Flabiano, do PMDBêêê, desistiu?

Em tempo 2: que bom que GladsonC tenha se disposto a ajudar indicando a emenda.