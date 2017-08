Processo seletivo para estágio no Ministério da Agricultura (vaga no Acre)

O CIEE está com inscrições abertas em processo seletivo para preenchimento de 784 vagas de estágio, sendo 559 para o ensino superior e 225 para o ensino médio, e formação de cadastro reserva para o programa de estágio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

A seleção contempla 56 cidades do país, dos seguintes estados:

O candidato deverá ter disponibilidade de estagiar em regime de 4h diárias e 20h semanais ou 6h diárias e 30 semanais, de manhã ou à tarde.

Mais informações no edital, disponível no site www.ciee.org.br, onde devem ser feitas inscrições e prova on-line gratuitas até as 23h59 (horário de Brasília) de 01/09.

Outras inf:

