Marcus Alexandre em Sena: sensibilidade política

O prefeito de Rio Branco e virtual candidato da Frente Popular ao governo no próximo ano reuniu em Sena Madureira nesta manhã com membros dos partidos da aliança na cidade.

Prometeu retornar no dia 8 de setembro, dormir no município, e participar no dia seguinte, 9, da plenária da Frente Popular.

Marcus Alexandre sabe que o principado não é somente para pit stop de Fórmula Indy…

(Marcus Alexandre em Sena: ‘As pessoas se elegem e ficam inatingíveis…'(a))

Jorge Viana ressaltou a necessidade da FP ter representantes no parlamento estadual.

Traduzindo o JV: como não tem deputados do oficialismo, a cidade passa a não contar no centro de decisões do governo (Simples, assim).

Marcus Alexandre, JV e Ney Amorim seguem para Tarauacá onde participam da plenária da FP daquele município.

