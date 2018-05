O corpo carbonizado encontrado na estrada do Quixadá, em Rio Branco, no interior de um carro totalmente incendiado é mesmo de jovem de Sena Madureira.

Depois do sumiço do jovem em Rio Branco, a família, de Sena Madureira, começou a busca e só descobriu quando a polícia foi avisada por moradores da estrada do Quixadá, que avistaram o carro queimado com um corpo dentro carbonizado.