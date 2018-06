# bo tk gladsonc pt polícia

O presidente do Partido dos Trabalhadores do município de Tarauacá (José Tadeu Viana Moreira) foi à polícia e pediu providências contra as acusações do senador GladsonC, nome da oposição para disputa ao governo, que também registrou uma ocorrência e teria acusado os militantes do PT de vandalismo contra seu avião estacionado no ‘aeroporto’ do município no fim de semana.

Taí o B.O (Boletim do Ocorrência):

Bem…parece que a notícia de que teria havido agressão, violência, terrorismo ou o que o valha contra o senador GladsonC não ocorreu…Felizmente.

A meninada que fez a festa nas asas do avião do senador, tudo indica, queria mesmo era um point para se divertir, conforme foto mostrada hoje num site do Juruá.

Afinal de conta, o interior do Acre é carente em tudo….e a juventude inventa qualquer coisa para sair da rotina.

Traduzindo: foi uma ‘Festa no AP’…aquela ‘música’ do Latino, lembra?…não?

Então relembre….: