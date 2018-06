Divulgação

O sucesso brasileiro nos e-Sports

Os eSports, são jogos que ocorrem em modo online e offline. Os eSports são um conceito que tem crescido de forma fantástica na indústria dos games competitivos, e por este motivo, têm estado muito presentes em discussões nas redes sociais e artigos da mídia em geral.Os jogos que fazem parte dos eSports abrangem diversos nichos de jogos, como por exemplo carros, luta, first person shooter, battle royale e outros. E diversos sites oferecem bónus e códigos promocionais para todos que desejam jogar online. Um dos jogos mais populares de momento é o Counter Strike Global Offensive, o jogo mais recente da saga de Counter Strike da Valve. Este jogo de first person shooter começou a ter torneios de eSports no início dos anos 2000, e até hoje tem alguns dos torneios mais famosos da comunidade gaming.

No decorrer do mês de Julho de 2017, ocorreram dois dos grandes torneios deste jogo, o minor ESL One Cologne e o major PGL em Krakow. Estes tipos de campeonatos atraem milhares de pessoas, o que faz com que sejam realizados em grandes arenas e estádios de modo a acomodar a audiência que procura assistir aos jogos ao vivo, para além de que estes jogos também são transmitidos online, e em alguns canais televisivos como a ESPN, um canal que disponibiliza novidades e resultados ao vivo de diversos esportes como basquetebol, fórmula 1, futebol e ainda o poker.

O fato destes games serem considerados um esporte, é algo que levanta uma certa polêmica atualmente, semelhante ao que aconteceu com o poker até que foi considerado um esporte mental. Estes dois tipos de games têm várias similaridades, e por este motivo prevê-se que, mais tarde ou mais cedo, os eSports venham a ser considerados um esporte tradicional também.

Existem várias equipes originais do Brasil e que têm obtido lugar no pódio em alguns dos grandes torneios de games. No exemplo do CS:GO, temos as equipes brasileiras Immortals e SK Gaming, em que ambas marcaram presença nos torneios mencionados anteriormente. Os Immortals é uma equipe com um line-up recente, daí serem considerados os underdogs, que impressionaram toda a comunidade gaming ao chegar à final frente a frente com a equipa europeia veterana Gambit Esports, uma equipe que desde de 2016 já foi capaz de acumular um total de 6 primeiros lugares em vários torneios de Counter Strike. Infelizmente, os Immortals não conseguiram ganhar o título, porém mesmo assim foram vice-campeões, recebendo um prêmio em dinheiro após os Gambit fecharem o intenso torneio por 2-1 contra os Immortals.

Os SK Gaming é outra equipe brasileira de destaque que se mantém constantementeentre os melhores da comunidade. No início do mês de Julho, esta equipe venceu os Cloud 9, uma equipe norte-americana, por 3 mapas a 0, conquistando assim o primeiro lugar na ESL One Cologne 2017. As duas equipes demonstraram grandes capacidades e tal se deve aos vários anos de experiência na competição de eSports, mas a equipe brasileira levou a melhor após 3 grandes jogos que demonstraram o pensamento estratégico dos jogadores para além das capacidades técnicas individuais e a sinergia entre a equipe. Os SK Gaming ainda competiram no PGL 2017, porém, não avançaram nas quartas-de-final, visto terem perdido por 2-0 contra os Astralis.

Estes resultados são a prova de que as equipes profissionais brasileiras têm marcado presença e mostrado garra em campeonatos internacionais de games, para além de terem garantido lugares nos pódios.