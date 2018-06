# copa sena prefeitura camisas

Boa parte da sociedade está se lixando para a Copa do Mundo de Futebol da Rússia….

A venda de camisas da seleção talvez seja a mais fraca de todos os tempos…pelo menos até agora não há animação nas ruas nem em bairros tradicionais das cidades do Acre, que pintam e colorem as vias para os jogos…tudo ainda muito tímido.

Porém, em Sena, neste final de tarde, um vendedor fez sucesso e conseguiu pelo menos chamar à atenção do prefeito Mazinho e dos secretários que, ao final do expediente, foram dar uma conferida nas desgastadas (politicamente) camisas amarelas, símbolo dos protestos reacionários no país que culminou no golpe e na gasolina a R$ 5,15, por enquanto…

Pelo jeito não houve grandes compras do staf da prefeitura de Sena e as camisas seguem mais ou menos encalhadas à espera dos torcedores….