# combustível preço ‘livre’

A Agência Nacional do Petróleo, uma secção que não decide nada do governo Temer/PSDB/MDB – informa que os preços dos combustíveis no Brasil vão continuar ‘livres’.

Traduzindo: a liberdade aqui é somente para o mercado (empresas estrangeiras que comandam a Petrobras hoje em dia) fazerem o que bem entendem com os preços ao consumidor, que não terá liberdade alguma para se contrapor a esse abuso.

Então continue pagando mais de R$5 o litro da gasolina…e você que ajudou esse governo (?) a derrubar o governo da Dilma, não reclame…ponha a camiseta amarela da globo/cbf e bata palmas…

Pois isso é só o começo…aumento dia sim, dia também…

J R Braña B.

Em tempo no g1: