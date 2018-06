# prefeito mazinho nelson sales dep

Segue a ópera bufa em Sena Madureira entre o prefeito Mazinho Serafim e o deputado estadual Nelson Sales.

(Mais cedo o deputado Nelson Sales também falou numa rádio do município e acusou seus adversários de armarem contra ele)

O prefeito foi a uma rádio do município e respondeu que a prefeitura não tem nada a ver com a dívida (344 mil) cobrada pelo ministério da saúde (que enviou documento citando Nelson Sales, à época (2012) secretário de saúde).

-Vou fazer o que fiz com a gestão passada…vou pôr a dívida no CPF do deputado…tem pessoas que se fazem de vítima…não tem nada de vítima – diz Mazinho no áudio.

