# copa da rússia

Bom dia…ainda bem cedo para dar tempo você ver esses dois vídeos do Brasil de Fato antes do jogo do Brasil (3ª maior valor de mercado na Copa, 980 milhões de Euros) com a Costa Rica (4ª seleção com menor valor de mercado, com 40 milhões de Euros).

Um jeito de ver a Copa da Rússia diferente do que você vê na globo…

Até o hotel que a Seleção está hospedada chama-se Corinthians…

E uma juíza russa está fazendo uma denúncia contra os brasileiros (coxinhas da elite) que humilharam uma moça com palavras machistas e de baixo calão que não entendia o idioma português…esse assunto está no vídeo 2.

Brasil de Fato

Entendemos que futebol também é política, por isso a cobertura vai contemplar aspectos históricos, econômicos e culturais do país que organizou a maior revolução de trabalhadores e trabalhadoras da história.

Textos: Daniel Giovanaz e Poliana Dallabrida | Artes: Gabriela Lucena