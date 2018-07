# eta assis brasil

Estação de Tratamento de Água no município de Assis Brasil é entregue.

Em Assis Brasil, tríplice fronteiro do Brasil com o Peru e a Bolívia, o gov Tião Viana entrega uma nova estação de tratamento de água. Segurança hídrica pelos próximos 20 anos. pic.twitter.com/YSlywDKpMP — Edvaldo Magalhães (@EdvaldoAcre) 3 de julho de 2018



Em tempo: Enquanto esteve à frente, Edvaldo Magalhães, respaldado pelo governo, claro, deu uma dinâmica no Depasa nunca antes vista em matéria de melhoria da produção e fornecimento de água no interior do Acre. Quem conhece o interior de longas datas sabe…