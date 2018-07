Fernanda D’avila, ex-bailarina do Faustão, mostra bumbum empinado em Miami (f)

# bailarina bumbum

Divulgação MF Press Global

Após a sua saída do programa Domingão do Faustão, a modelo, influenciadora digital e apresentadora Fernanda D’avila está cada vez mais aproveitando a vida e encantando os seus fãs com belas imagens de suas viagens.

Fernanda adora fotografar e compartilhar seus cliques dos lugares que conhece pelo mundo com seus mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram, e nas viagens aproveita para mostrar o corpão: “Esse ano pretende conhecer um lugar diferente no mundo todo no mês”.

Considerada a musa da cinturinha fina, ela afirma que não está tão sequinha como nos últimos tempos, porém busca cada vez mais qualidade de vida e principalmente cuidar da pele.

Como dica para ter um bumbum lisinho e durinho, ela comenta que é adepta de tratamentos estéticos: “treino 5 vezes na semana independente da modalidade, abuso do óleo de amêndoas e cremes após o banho para manter a minha pele hidratada, o que também ajuda a ter um bumbum bonito”.

Foto: Rogério Tonello fotografa Fernanda D’avila