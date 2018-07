Está pensando em ter seu negócio próprio? Veja uma ótima opção

# negócio próprio beleza

Por Luzia Costa, fundadora da Sóbrancelhas e Beryllos

Está pensando em ter seu negócio próprio? Veja porque o setor de beleza e estética é uma ótima opção

Empresária no ramo há mais de 10 anos aborda os motivos para investir

Atualmente o mercado de beleza no Brasil conta com mais de um milhão de profissionais, o que estão auxiliando a alavancar ainda mais o setor em todo o país. Outro ponto é o aumento de interesse da população por esses cuidados pessoais, além do fácil acesso a procedimentos estéticos.

Para alcançar êxito neste ramo, separei alguns pontos positivos para você que deseja empreender no setor de beleza, mas ainda está indeciso na escolha. Confira abaixo:

1. É um mercado em pleno crescimento

Segundo dados do Sebrae, o setor de beleza está entre as melhores opções para investir. Há alguns anos, a preocupação com o bem-estar assumiu novas configurações, tornando-se item indispensável para a maioria da população. Estudos apontam que cuidar da aparência não é apenas um luxo, e sim uma necessidade.

2. Possibilidade de inovar sempre

Inovação é essencial neste mercado. E o segmento de beleza nos possibilita ampliar e trazer novidades aos negócios. Estar atento às tendências e renovar seus serviços e produtos é a chave para se destacar da concorrência. Nossas marcas Sóbrancelhas e Beryllos, por exemplo, trabalha com uma linha de produtos próprios, e todo ano, lançamos novos serviços e produtos.

3. Poder aquisitivo em alta

Engana-se quem pensa que as mulheres das classes A e B são as responsáveis por movimentar esse setor. As mulheres das classes C e D passaram a ter uma representatividade econômica no setor de beleza ainda maior que as da classe mais altas. Isso motivou o mercado da beleza a se inovar e a oferecer produtos mais sofisticados, modernos e inovadores, com preços mais acessíveis.

Sobre Luzia Costa

CEO do Grupo Cetro, há mais de 10 anos no mercado de beleza e estética, criou duas redes de franquias: Sóbrancelhas e Beryllos, ambas com técnicas exclusivas e inovadoras no segmento.

Sobre suas marcas

Sóbrancelhas: A Sóbrancelhas é uma empresa especializada no embelezamento do olhar e da face. Fundada pela empresária Luzia Costa, com mais de 10 anos de experiência, desenvolveu uma visão empreendedora e percebeu a necessidade do mercado no setor de estética e beleza, voltado para o serviço personalizado para sobrancelhas.

Em dezembro de 2013, a primeira unidade foi lançada na cidade de Taubaté/SP no formato de loja e logo gerou grande repercussão, não somente pelos excelentes serviços prestados, como também pela oportunidade de negócio oferecida para quem deseja um investimento de alta rentabilidade e fácil gestão. Posteriormente foi lançado o sistema de quiosques, sendo pioneiro no Brasil, o que gerou resultados surpreendentes e uma visibilidade muito expressiva, consolidando ainda mais a marca. Hoje são três modelos de negócios: Sóbrancelhas Smart, Standard e Premium.

Com serviços que transmitem qualidade e confiança, a Sóbrancelhas também possui uma linha de produtos de marca própria.

Os números são provas de todo sucesso. Atualmente a rede tem 200 contratos assinados no Brasil, 13 operações na Argentina e agora chegou a vez da Bolívia!

Beryllos: A marca traz para o mercado o que há de mais moderno e tecnológico para tratamentos estéticos, unindo procedimentos avançados, produtos e suplementos eficazes, permitindo ao cliente um resultado fantástico.

Com protocolos exclusivos, a marca se fortalece com um know-how de qualidade, oferecendo potencial de alta rentabilidade.

Tratamento com Luz Intensa Pulsada (IPL), Radiofrequência e uma linha exclusiva de produtos.