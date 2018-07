Intervenção tabajara no Acre…oito militares contra o tráfico (Tião gostou…)

# intervenção fronteira

O Tião Vítor, diga-se…! ka ka ka!!!

Agora fudeu, bandidage! Acabou a mamatinha de vocês nas fronteiras do Acre. Chegaram oito homens da Força Nacional, mandados pelo Governo Federal, para fiscalizar a região. Tudo graças a nossa valorosa oposição. Tão com muita moral com o Temer, né não? 😂😂😂🤣🤣🤣

— Tião Vitor (@tiaovitor) 20 de julho de 2018