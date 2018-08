Jorge Viana tem história nos mercados da capital

# jv senador capital

Mercados de Rio Branco começaram a melhorar na sua imagem física a partir de JV prefeito de Rio Branco….ponto! – J R Braña B.

-É sempre uma alegria receber tanto carinho, ainda mais nesses tempos difíceis da política. Eu sei que nesse período todos os políticos ficam parecidos, mas quem me conhece sabe que eu estou sempre aqui, com as pessoas, até porque gosto das coisas do nosso Acre, sou acreano do pé rachado, criado aqui no Calçadão. Venho sempre comer uma tapioca, tomar um cafezinho e renovar o espírito. Hoje saio, depois de receber tanto carinho e reconhecimento, com a fé e a esperança renovada, para seguir na luta para superarmos essa crise que atinge a todos nós – (Jorge Viana, candidato à reeleição)