Pedido de cassação de prefeita de Tarauacá é por motivo fútil

Nunca vi a prefeita de Tarauacá…nem sabia seu nome direito, mas essa cassação tabajara da câmara do município não passa na justiça do Acre nem alhures…

O motivo é insignificante!…

Fútil!

É muita falta do que fazer…

No G1AC:

Câmara de Vereadores do município de Tarauacá aprovou, durante sessão desta terça-feira (14), o pedido de cassação do mandato da prefeita Marilete Vitorino. De acordo com o presidente da Câmara, vereador Carlos Tadeu, a medida foi após a Casa receber denúncia de supostas infrações político-administrativas.

“Recebemos denúncia de que a prefeita fez uma viagem no mês passado e transferiu a prefeitura para o sub-procurador jurídico, sendo que a cidade estava com o vice-presidente da câmara, já que eu também não estava aqui. Além disso, ela não comunicou ao poder judiciário e diretamente tomou essa decisão”, disse o presidente da câmara.

Pode até estar na Lei essa tal ‘infração político-administrativa‘….pode até ser legal, mas é ridículo o motivo pelo qual pedem a cassação de uma prefeita eleita.

Dá licença!

Essa onda moralista sem moral que destruiu o Brasil virou uma doença grave…

