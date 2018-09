Professor Ogan e a luta para ser ‘escolhido’ dep estadual

# ogan eleição 2018

Militante desde a juventude no movimento estudantil, passou pelo SINTEAC em três direções sendo responsável pela ascensão da área social. Criador e fundador do movimento negro do Acre e sempre na linha de frente da luta contra a homofobia, o preconceito, o racismo e a intolerância religiosa.

Ogan Arimatéia é um jovem ainda que, sem recursos financeiros, põe seu nome na disputa eleitoral com a consciência de que está contribuindo com a política do Acre…e está mesmo.!

Ogan tem recursos políticos!

Quem sabe Orixá não dá uma mãozinha, não escolhe (via eleitores) o Ogan e o faz deputado estadual…?

J R Braña B.