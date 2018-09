Nilson Lage: A vaca tá indo pro brejo…(leitura para refletir)

# nilson lage jornalista

oestadoacre traz para a leitura, reflexão e contraponto, se for o caso, de textos picados de Nilson Lage, mestre do jornalismo brasileiro…leiam…

Assunto: a entrevista do general Villas Boas hoje no estadão, jornal paulista de direita.

Claro, aqui na internet acreana, você só encontra reflexões desse quilate aqui no oestadoacre

Aproveite…

De nada…!

xxxxx

Do mestre Nilson Lage (professor e jornalista) no seu fb

Como raramente acontece, discordo do Fernando (Brito, do Tijolaço – J R Braña B).

Topar a provocação do general, feita em entrevista ao Estadão – agora um jornal de extrema direita – é erro político.

Primeiro porque Lula dificilmente seria candidato, portanto, o tal “sub judice”. Não era preciso vestir a carapuça.

Segundo, porque qualquer governo que contrarie a Globo e a máfia judiciária estará imediamente “sub judice”, bastando uma delação ou alguns indícios fabricados. Está ai o caso do Hadad.

Terceiro, porque brigar com as forças armadas, a essa altura, é burrice. Elas compõem, a despeito a visão destorcida de alguns comandos, a única instituição nacional que guarda algum compromisso com o Brasil.

A não intervenção que o general assegura em sua fala é que deveria ser valorizada.

Todos sabem que Bolsonaro tem a simpatia de alguns militares de alta patente, e a declaração de Villas Boas reflete isso.

É direito deles, desde que respeitem o jogo.

—

Vou além disso. A nota do PT, inepta, queima pontes com o único segmento institucional que resta comprometido com o Brasil, já que o judiciário e a imprensa venderam-se despudoradamente.

O PT sofre de esquerdismo infantil ao prolongar o clima de guerra fria, coçar as feridas, cobrar atos de mea culpa e outras babaquices. É tudo que os interesses antinacionais desejam.

Enquanto isso, em passo firme, a vaca vai pro brejo.

—

O comandante do Exército disse que o clima de ódio vigente no país pode prejudicar a governabilidade na próxima gestão presidencial.

É o óbvio.

Foi o que aconteceu em 2014, quando se armou clima parecido e, depois da eleição, impediu-se o governo de funcionar.

O poder atribuído ao Judiciário – que já reformou a Constituição em vários pontos por conta própria – é o complicador que se acrescenta.

A sociedade tem mais motivos para estar tensa, agora, do que em 2014: mantidos os atuais critérios de gestão ditados pela banca – o custo social deles -, algum desfecho traumático é inevitável.

—

Como sempre, a “cabeça revolucionária” da esquerda brasileira embarca na tese da “pior versão”.

O comandante do Exército dá uma declaração, como sempre, confusa, contemplando frações da tropa com visões distintas da realidade.

Conclui com uma frase que deveria ser o lead para o PT: “Não há hipótese de o exército provocar uma quebra da ordem institucional”

Não adianta.

Disposto a enfrentar canhões com flores, o PT prefere interpretar a referência à instabilidade do país com um governante sub judice como advertência (fora de propósito porque inútil, a essa altura) a Lula.

Ora, na atual conjuntura, qualquer governante a ser eleito estará sub judice se e quando desagradar o poder midiático-judiciário.

Eles assumiram o poder e cuidarão de manter o país vulnerável à atual rapina.

Esse é o problema. Não as forças armadas.