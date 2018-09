Hora Extra: PF prossegue investigação de esquema de fraudes no Acre

# operação hefesto pf

A Polícia Federal deflagrou hoje (18/9) a Operação Hora Extra, para apurar crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes em licitação, no Acre. Policiais federais deram cumprimento a dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão.

A Operação deflagrada hoje é mais um desdobramento da Operação Hefesto, que, nos dias 13 e 14, efetuou prisões e apreensões para apurar possíveis fraudes nos contratos de publicidade da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC).

Nesta fase, a PF prendeu dois servidores da ALEAC. Há indícios de que eles mantinham contato com a empresária presa no dia 13 e de que participavam de pagamentos indevidos. Esses servidores são suspeitos de obstrução de justiça e de ocultarem provas dos desvios no contrato de publicidade.

Um dos envolvidos está afastado, em licença, e o outro está em férias. Entretanto, no mesmo dia da deflagração da operação Hefesto, foram até a ALEAC, em horário fora do expediente, de onde saíram levando volumes e mochilas da repartição pública.

