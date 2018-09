# marcus eleição 2018

Com Haddad no segundo turno e com chances reais de ser o novo presidente – segundo as pesquisas, a última do Instituto Brasilis, divulgada pela Infomoney e aqui neste blog hoje – Marcus Alexandre precisa aproveitar e subir nesse cavalo imediatamente….

É isso…

Cavalo selado só passa uma vez…

Haddad disse hoje à Folha que Bolsonaro é um ‘parto necessário’…

GladsonC também, Marcus…!

J R Braña B.