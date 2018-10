Em Sena é uma vergonha a compra de votos…

# eleição acre 2018

Em Sena Madureira é escandaloso o comércio de votos…

Não há Democracia…

Não há igualdade na disputa entre os candidatos…

Isso não existe.

Vence quem compra mais…

A dinheirama circulando de mão em mão é vergonhosa…uns ainda se vangloriam dos milhares de Reais que estão ‘investindo.’

Nos últimos dias, o crime eleitoral comandou e todos falam abertamente…

A madrugada de hoje para amanhã será às claras e testemunhará o movimento mais intenso ainda…

Casas na comunidade ficarão abertas esperando a esmola chegar….

Depois os eleitos fazem o que querem com o mandato…

Pois na cabeça deles (candidatos) já não devem mais nada ao eleitor.

E o município cada vez mais no fundo do poço com representação pífia no parlamento.

J R Braña B.

Antes publicamos…:

Eleição 2018: oestadoacre apóia Marcus Alexandre