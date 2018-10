IBGE: Salário Médio do Brasileiro: R$ 2,2 mil (600 dólares)

# salário médio brasil

Saiu o relatório do IBGE que mostra que o salário médio do trabalhador brasileiro é de R$ 2.222, ou seja, metade do salário mínimo pagos em países como a França.

Outros dados do IBGE

Desemprego:

A população desocupada (12,5 milhões) recuou -3,7% (menos 474 mil pessoas) frente ao trimestre anterior (13,0 milhões de pessoas). No confronto com igual trimestre de 2017, quando havia 13,0 milhões de pessoas desocupadas, houve redução de -3,6% (menos 469 mil pessoas desocupadas na força de trabalho).

Desalentados (desempregados que não buscam mais emprego)

O número de pessoas desalentadas (4,8 milhões) ficou estável em relação ao trimestre anterior e subiu 12,6% em relação ao mesmo trimestre de 2017 (4,2 milhões).

27 milhões – Desemprego real (J R Braña B.)

A população subutilizada (27,3 milhões) ficou estável frente ao trimestre anterior (27,6 milhões de pessoas). Em relação a igual trimestre de 2017 (26,8 milhões), este grupo cresceu 2,1%, um adicional de 559 mil pessoas subutilizadas.

Por conta

A categoria dos trabalhadores por conta própria (23,5 milhões de pessoas) cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior (mais 432 mil pessoas) e subiu 2,6% (mais 586 mil pessoas) em relação ao mesmo período de 2017.

Salário médio

O rendimento médio real habitual no trimestre de julho a setembro de 2018 (R$ 2.222), ficou estável em ambas as comparações.

