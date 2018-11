Los Angeles retira de praça estátua de Cristovão Colombo (v)

# cristovão colombo eua

Justificativa do vereador Mitch O’Farrell, representante indígena norte-americano:

-Passo natural nos avanços para acabar com a falsa narrativa de que Colombo descobriu a América. Ele foi o responsável por atrocidades e seus atos contribuíram para o maior genocídio já registrado. Em nenhuma parte pode-se celebrar sua imagem.

Europapress

La ciudad de Los Ángeles retira una estatua de Cristóbal Colón como un acto de “justicia restauradora”

Para el concejal de la ciudad Mitch O’Farrell, la eliminación de la estatua es un “paso natural en los avances para eliminar la falsa narrativa de que Colón descubrió América”. “Además, el mismo Colón fue responsable de atrocidades y sus actos contribuyeron al mayor genocidio jamás registrado. Su imagen no se tiene que celebrar en ninguna parte”, ha añadido O’Farrell, miembro de la Nación Wyandot de indios americanos.

(…)

More than 100 Angelenos gathered Saturday morning to watch crews remove a bronze statue depicting Christopher Columbus. #NativeAmerican #NativeTwitter #IndigenousPeoplesDay pic.twitter.com/YtymNenKhE

— Mitch O’Farrell (@MitchOFarrell) 10 de novembro de 2018