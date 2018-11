Sena Madureira perderá 04 médicos (viva o Menos Médico!)

# menos médico

Pelo menos 1.575 municípios só contam com médicos cubanos…como o governo do Menos Médico, que assumirá no dia 1º – vai resolver esse problema assim num estalo…?

Quantos médicos brasileiros vão querer ir para Santa Rosa, Manoel Urbano, Sena, Taumaturgo….atender pessoas simples, pobres?

Sena, por exemplo, conta com 04 médicos cubanos atendendo nos postos do município…a prefeitura vai ter condições de contratar quatro médicos para substituí-los?

Sena tem muitos profissionais à disposição, né?

Os médicos cubanos (8 mil profissionais dos 16 mil do Mais Médicos existente no Brasil) são bancados pelo governo federal.

Em Sena a preocupação já começou. 04 médicos vão deixar a cidade…e centenas de municípios do país, idem…

Cuba tem convênio com 66 países para cessão de médicos…nenhum deles age ideologicamente contra a Ilha como Bolsonaro faz mesmo sem ainda ter assumido…

Viva o Menos Médico!

BraZil acima de tudo!

J R Brãna B.