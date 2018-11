Justiça: Leilão de imóveis em Rio Branco

# leilão justiça acre

Justiça Estadual de Rio Branco realiza leilões

A Justiça Estadual de Rio Branco em conjunto com a leiloeira oficial Deonizia Kiratch, realizam leilões presenciais e eletrônicos nos dias 29 de novembro e 06 de dezembro de 2018, a partir das 09:00 horas, no Fórum e pelo site leiloesjudiciais.com.br/ac . No evento, serão leiloados imóveis localizados em Rio Branco. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site leiloesjudiciais.com.br/ac ou então pelo 0800-707-9272.

