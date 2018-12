‘Critério’ de falta de chuva deveria excluir Acre de aumento da conta de luz

# energia aumento

Aqui chove todo dia e a razão para o aumento da tarifa de energia, a agência nacional de Energia, é a falta de chuva no país….E o Acre está fora do país? Claro que está…não conta…

Consumidor começa sentir a partir do dia 13 a maravilha da privatização da Eletroacre!

Mas o Acre não pode reclamar do aumento de 21%…apoiou Temer no Golpe e é o Estado mais Bolsonarista do Brasil…Superamos até Santa Catarina.

– J R Braña B.

Falta de chuva e aumento de uso das térmicas pressionam reajuste da conta de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na terça-feira, 11, em Brasília, o Reajuste Tarifário Anual da Eletroacre, que valerá a partir de 13 de dezembro de 2018. O efeito médio a ser percebido pelo consumidor é de 21,29%, sendo que os clientes da Baixa Tensão (residencial e comercial) terão correção de 19,82% e os da Alta Tensão (indústrias) de 28,04%.

(…)

É importante reforçar que o reajuste tarifário no estado seria ainda maior se, na proposta de compra da Eletroacre, a Energisa não tivesse oferecido um deságio que representou uma redução tarifária de 3,42%. Ou seja, se não fosse o processo de privatização, os consumidores do Acre observariam um efeito médio de 24,71%. (em médio prazo, os consumidores sentirão os efeitos da privatização no bolso – J R Braña B.)

(…)

-Temos confiança de que seremos capazes de melhorar os custos operacionais da empresa, reduzindo gastos e tornando-a mais eficiente, tanto operacional quanto financeiramente. Além disso, iremos atuar fortemente no combate às perdas, melhorando a qualidade do serviço de distribuidora e, futuramente, contribuindo para a redução tarifária (vamos aguardar a redução – J R Braña B.) – reforça Felipe Tenório, gerente de Regulação da Energisa.

(…)

