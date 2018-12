# quinari pf

Com a prisão do prefeito de Quinari (Senador Guiomard) André Maia, nesta manhã pela PF, outros prefeitos de importantes municípios já estão com o sinal amarelo ligado…

Operação está para o lado Sul do Acre…

Por enquanto…

É o efeito colateral da campanha eleitoral que está começando…?

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui