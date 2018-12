Natal de Rua…Casa Barnabé (veja como pode colaborar)

# natal de rua

Divulgação: Fundação Casa Barnabé

Amigos, e irmãos, estamos com o projeto do NATAL DE RUA (Natal diferente) que será no calçadão dia 24 de dezembro 2018 o mesmo sera para os nossos amigos que vivem ma rua, que não tem família para passar o natal, e que precisam de um abraco, de carinho, de um amor verdadeiro que e o nosso Jesus.

Esse projeto já foi feito e daremos continuidade ajudando os que necessitam de alimento tanto material, como Espiritual…

Sera um grandioso culto com louvor e adoração ao Senhor.

Convidamos você também pra fazer parte deste projeto , doando alimentos , roupas e outros.. Estamos pedindo a você que nos ajude de coração com doações e pra isso pode assim estar nos avisando que iremos buscar.. Nos ajude a fazer um NATAL diferente aos nossos irmãos.

Convide seus amigos e irmãos para fazerem parte desta programação.

Seja parceiro da

Fundação casa Barnabé Barnabé

Daremos todas as informações neste face .

Você é nosso convidado Especial..

Para estar conosco neste dia.

Que Sera uma bênção..

E sabemos que este ano será melhor ainda

Porque o senhor tem muito mais pra fazer naquele lugar .

Repassem por gentileza. Quanto mais nos unirmos melhor .ainda

Deus te Abençoe

