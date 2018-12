Prefeito Mazinho derrota dep Gehlen na eleição da câmara em Sena

# sena câmara eleição

O deputado Gehlen Diniz até que tentou arregimentar votos na câmara de Sena Madureira para impor uma derrota política ao prefeito Mazinho Serafim.

Não conseguiu…faltaram dois votos.

Mazinho (MDB) conseguiu eleger seu candidato (vereador Alípio Gomes) inclusive com o voto do vereador do PCdoB, Adevaldo Boa Ideia.

Votaram no candidato do prefeito: Ronin, Ivoneide, Dos Anjos, Tom, Railton, Ney Areal e Boa Idéia.

Abstiveram-se: Silvano, Jacamin, Canário, Jossandro Cavalcante e Charmes Diniz

Resta ao deputado Gehlen Diniz a presidência da Aleac…

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui