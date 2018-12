Com capital político intacto GladsonC recebe diploma do TRE (ver discurso)

# gladsonc diplomação tre

Com a presença da mãe Linda Cameli e do pai Eládio, um dos maiores empresários da região Norte, GladsonC recebeu o diploma de governador eleito do Acre do Tribunal Regional Eleitoral.

Fez um discurso sem novidades…

Criticou a herança que vai receber, mas garantiu que a partir do dia 1 a responsabilidade será sua com os destinos do Acre.

GladsonC não foi deselegante….isso conta para um futuro governador.

Por enquanto seu capital político segue intacto…

Vídeo da solenidade…para ver discurso de GladsonC avance para 1:00:00

Em tempo: na claque do futuro governo, presente no auditório da UFAC, ouviram-se gritos de ‘Fora PT’, como se o Partido dos Trabalhadores não participasse ou não pudesse participar da vida política do Acre….segregar o PT, para pessoas de índole autoritária, parece ser o objetivo.

Em tempo 2: ..É o país (Acre, idem) que temos para o momento.

J R Braña B.

