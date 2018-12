13º salário acre #

Edição deste domingo do jornal impresso ‘atribuna‘ revela que fonte de dentro do governo Tião Viana assegura que o 13º salário dos 40 mil servidores do Acre será pago, fechando assim um ciclo de 20 anos de pagamento em dia dos governos do PT com o funcionalismo estadual.

Antes publicamos…:

