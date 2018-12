GladsonC começa ver o bicho feio de perto

# gladsonc acre gov

Após visita ao Pronto-Socorro, Gladson Cameli e Alysson Bestene visitam Maternidade e Hospital da Criança

*Governador eleito fez questão de ouvir as famílias e disse que na sua administração, o servidor da Saúde será valorizado como deve ser

O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), esteve na Maternidade Bárbara Heliodora e no Hospital da Criança, na tarde deste sábado, 22. Acompanhado do seu futuro secretário de Saúde, Alysson Bestene e do médico Wagner Bacelar, que no seu governo será o diretor-geral do complexo que forma as duas unidades, o novo governador foi ver de perto as reais condições de funcionamento dos prédios e ouvir os servidores e pacientes.

-Estou aqui pra dizer a vocês que tenham paciência porque vamos trabalhar para que tenham ambiente de trabalho saudável, com dignidade e valorizando cada um de vocês – disse o futuro governador.

