2019 começa bem: Bolsonaro decreta salário mínimo menor

Depois de ficar mais de 24h deitado me recuperando de, digamos, uma virose (é o que todo mundo diz) me levanto da cama e constato com o Ano Novo começa muito bem.

O presidente Bolsonaro assina decreta com o Salário Mínimo menor do que deveria ser (um pouco mais de R$ 1 mil).

Ficará em R$ 998.

Como o Acre é o Estado mais bolsonarista do Brasil (superou até Santa Catarina) creio que a maioria deve estar aplaudindo a decisão do presidente…

Não há o que reclamar.

Em tempo: e na posse do presidente os seus apoiadores reclamando do tratamento vip da segurança….

E mais:

