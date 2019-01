Diário Oficial é republicano e não quer ‘despetizar’ (‘Não aguento mais!’)

diário oficial acre nomeaçao #

‘Despetizar’ foi uma expressão (‘verbo’) usada pelo ministro Onix Lorenzoni (aquele que cometeu crime eleitoral duas vezes, caixa dois, caixa três, pediu desculpas e foi perdoado pelo ex-juiz Moro) quando começaram as exonerações de cargos de confiança nas primeiras horas do governo federal de Bolsonaro.

Aqui no Acre aliados de GladsonC querem limpar qualquer vestígio do PT na máquina pública….(lembra do tempo do Osmir, Beyruth dentro do governo da Frente Popular???…e vários petistas como o Chico Pereira (velho lutador e combatente pelos direitos dos trabalhadores em Saúde) e outros completamente deixado de lado…é a vida.

Agora vem o troco…Ou melhor…a direita sempre age como direita…põe os seus e ponto final…nem choro nem vela…

Porém, de vez em quando a direita se atrapalha…e nomeia um petista por engano…

Ou esse rapaz de vermelho, na campanha do Louro (PT), não é do PT?

O governador já deu até pito pelo Zap para ‘despetizar’…em cinco dias de governo GladsonC desabafa:

-Eu não aguento mais!

Mas o Diário Oficial, republicano e democrático (ka ka ka) parece que insiste em desobedecer o governador e não discrimina ninguém,…:

Os primeiros dias serão assim mesmo…depois melhora ou piora…..por enquanto é confusão para tudo quanto é lado e todo mundo enviando zap para GladsonC com um fuxico qualquer.

Troca logo esse número do celular, governador…..!

ka ka ka!

J R Braña B.

